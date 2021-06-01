Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи чемпионата Европы. Из игроков, которые до сих пор были на сборах, он отцепил пятерых.

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»)

Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

В итоговую заявку на турнир не попали Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»). Можно сказать, что в заявке нет неожиданностей и все те, кто не ожидался в ней, не поедут на матчи в Европу.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч сине-желтые проведут против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.

Украина прежде участвовала на двух чемпионатах Европы. На домашнем Евро-2012 украинцы заняли третье место в группе с 3 очками, а в 2016-м во Франции не набрали ни одного очка и оказались последними в группе.