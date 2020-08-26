Состав рабочей группы Рады по выборам в ОРДЛО еще определяется

Обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука к Верховной раде о проведении местных выборов на Донбассе будет изучаться рабочей группой. Ее состав еще определяется.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, соответствующее решение приняли на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

"Решили создать рабочую группу и решать, что делать с обращением", - сказал Казанский.

Он добавил, что на заседании присутствовал Леонид Кравчук, а также вице-премьер-министр и глава Министерства по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

"Состав рабочей группы еще определяется", - уточнил Казанский.

Напомним, ранее о создании рабочей группы сообщил народный депутат Александр Качура; он также заявил, что на сегодня нет возможностей для проведения выборов в ОРДЛО 25 октября.

Кроме того, Кравчук заявил, что выборы на Донбассе не могут состояться вместе с местными выборами в Украине.