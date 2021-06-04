Сосед Индии Непал сообщил о первой смерти от "черного грибка"

Непал сообщил о первой смерти от мукормикоза или "черного грибка" , очень смертельной инфекции, которая поражает тысячи больных коронавирусом в соседней Индии. От опасной болезни скончался 65-летний мужчина.

Сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза. 65-летний мужчина, который умер, находился на лечении в реанимационном отделении больницы в западной части Непала после выявления энцефалита височной доли.

"Он умер 3 июня 2021 года ... после того, как тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор", - говорится в заявлении провинциальной больницы в Сете.

При этом у мужчины был отрицательный тест на коронавирус, сообщили в больнице.