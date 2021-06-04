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Сусід Індії Непал повідомив про першу смерть від "чорного грибка"

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Непал, П'ятниця 04 червня 2021 18:19
Сусід Індії Непал повідомив про першу смерть від "чорного грибка" Фото: Непал повідомив про першу смерть від "чорного грибка" (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Непал повідомив про першу смерть від мукормікозу або "чорного грибка", дуже смертельної інфекції, яка вражає тисячі хворих на коронавірус у сусідній Індії. Від небезпечної хвороби помер 65-річний чоловік.

Про це повідомив прес-секретар міністерства охорони здоров'я Крішна Прасад Пудель, передає AFP.

Наразі у Непалі є щонайменше десять випадків мукормікозу. 65-річний чоловік, який помер, знаходився на лікуванні в реанімаційному відділенні лікарні в західній частині Непалу після виявлення енцефаліту скроневої частки.

"Він помер 3 червня 2021 року ... після того, як тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукор", - йдеться в заяві провінційної лікарні Сеті.

При цьому у чоловіка був негативний тест на коронавірус, повідомили в лікарні.

Нагадаємо, в Індії паралельно з COVID-19 в Індії почалася епідемія ще однієї хвороби - мукормікозу.

Мукормікоз поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. На сьогодні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів з COVID-19. Найбільш частими ознаками хвороби є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль, лихоманку, і гнійні виділення з носа.

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