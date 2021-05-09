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В Индии паралельно с коронавирусом начинается эпидемия еще одной болезни

Новина українською → Нью-Дели, Воскресенье 09 мая 2021 14:07
В Индии паралельно с коронавирусом начинается эпидемия еще одной болезни Фото: в Индии участились случаи поражения людей опасными грибами (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Индии сейчас вторая волна коронавируса, который унес жизни уже более чем 242 тысяч жителей страны. Паралельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает издание, болезнь, которую иногда называют "черной плесенью", часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Индийский врач Акша Наир из Мумбаи рассказал, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса.

Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Мукоромикозом заболевают примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах.

Она смертельно опасна для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%, сообщает BBC.

Напомним, в Непале из-за всплеска коронавируса в Индии число COVID-больных выросло в 30 раз.

Отметим, президент Украины издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID-19.

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