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Все может сорваться в любой момент. Что известно о разблокировании украинских портов

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Пока нет окончательного решения по разблокированию украинских портов. Хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки и Украина надеется на скорейшее решение этого вопроса.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

По его словам, все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря.

"Все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило:"ничто не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент, но сейчас мы действительно на очень продвинутой стадии и надеемся, что Россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены в проекте соглашения", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Путин может разблокировать порты Украины, чтобы продемонстрировать другим странам, как он "жестом доброй воли" спасает мир от голода.

Путин будет обсуждать вопросы организации "зернового коридора" для Украины на встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

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