ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов, разговор с обществом и четкий план действий, - Кличко

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 13:10
Чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов, разговор с обществом и четкий план действий, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Нельзя допустить, чтобы вся Украина заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще "не видело" признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Мы не можем допустить, чтобы вся страна заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены. Однако нужно иметь четкий план действий на случай экстремальной ситуации и честный разговор с обществом. А не обвинять в распространении панических настроений тех, кто призывает к бдительности.

"Для того чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрынькивание их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом о серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, нужен четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами", - заявил лидер «УДАРа».

В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права оплошать, подчеркнул Кличко.

Напомним, американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Отметим, Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"