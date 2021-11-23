Щоб зірвати плани агресора, потрібні мобілізація ресурсів, розмова з суспільством і чіткий план дій, - Кличко

Не можна допустити, щоби вся Україна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави.

"Вже три тижні весь світ спостерігає доволі дивну картину. Спираючись на дані космічної розвідки, США та інші партнери України на Заході попереджають про реальну можливість нового широкомасштабного наступу Росії на нашу державу. Вище керівництво України спочатку взагалі не "бачило" ознак підготовки ворога до нового акту агресії. А тепер намагається піддати сумніву вірогідність розвитку подій за таким сценарієм. Ми не можемо допустити, щоби вся країна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Збройні Сили України сьогодні набагато сильніші, ніж були в 2014 році, і набагато краще технічно оснащені. Проте потрібно мати чіткій план дій на випадок екстремальної ситуації та чесна розмова з суспільством. А не звинувачувати у поширенні панічних настроїв тих, хто закликає до пильності.

"Для того, щоби зірвати плани агресора, потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проекти. Потрібна також чесна розмова із суспільством щодо серйозності викликів, з якими стикається Україна в безпековій сфері, включно з енергетикою. Нарешті, потрібен чіткий план дій на випадок екстремальної ситуації, скоординований з нашими союзниками та партнерами", - заявив лідер "УДАРу".

У черговий раз ворог випробовує Україну на міцність. Ми не маємо права схибити, підкреслив Кличко.