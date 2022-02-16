После сорванного визита. Глава МИД Британии едет в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс завтра, 17 февраля, прилетит в Украину. Она обсудит со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой стратегическое партнерство и безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"17 февраля государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита Трасс обсудит с Кулебой стратегическое партнерство Великобритании и Украины, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности в Европе.
Среди других тем переговоров - совместные меры по сдерживанию агрессии России и помощь Великобритании по укреплению обороноспособности Украины. Также планируется обсуждение кибербезопасности, торговли и инвестиций.
Напомним, Лиз Трасс должна была приехать в Украину в начале февраля. Однако визит отменили из-за положительного результата на коронавирус.
Отметим, 9 февраля Трасс посетила с визитом Москву, где встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.