Після зірваного візиту. Глава МЗС Британії їде в Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз трас завтра, 17 лютого, прилетить в Україну. Вона обговорить зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою стратегічне партнерство і безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Серед інших тем переговорів - спільні заходи щодо стримування агресії Росії та допомога Великобританії щодо зміцнення обороноздатності України. Також планується обговорення кібербезпеки, торгівлі та інвестицій.

Відзначається, що в ході візиту трас обговорить з Кулебою стратегічне партнерство Великобританії та України, координацію подальших дій щодо зміцнення безпеки в Європі.

"17 лютого Державний секретар Великобританії Ліз трас здійснить свій перший візит в Україну на запрошення Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ліз Трас мала приїхати в Україну на початку лютого. Однак візит скасували через позитивний результат на коронавірус.

Зазначимо, 9 лютого Трас відвідала з візитом Москву, де зустрілася з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.