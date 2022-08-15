Сорвали вражескую попытку прорыва: ССО показали видео с поля боя

Военнослужащие сообщают, что российские оккупанты сформировав ударно-разведочное группировки пытались наступать на позиции ВСУ. Однако операторы ССО Украины ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления.

"Замысел русских был сорван, дальнейших попыток запланированного маневра противник не осуществлял. Зато собирал раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки наши воины", - говорится в сообщении.