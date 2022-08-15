Зірвали ворожу спробу прориву: ССО показали відео з поля бою

Військовослужбовці повідомляють, що російські окупанти сформувавши ударно-розвідувальне угруповання намагались наступати на позиції ЗСУ. Проте оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.

"Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни", - йдеться у повідомленні.