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Бойцы "Азова" показали видео спецоперации у границы с РФ в Харьковской области

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 18:21
Бойцы "Азова" показали видео спецоперации у границы с РФ в Харьковской области Фото: бойцы "Азова" провели спецоперацию у границы с РФ в Харьковской области (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Военные украинского подразделения провели спецоперацию у границы с Россией в Харьковской области и нанесли значительные потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу отряда Сил специальных операций Азов Харьков.

Бойцы Сил специальных операций Азов Харькова провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая. Благодаря слаженным действиям военных удалось уничтожить

  • 2 автомобиля;
  • 2 БМП;
  • Контрольно-наблюдательный пункт;
  • Склад БК;
  • 7 единиц живой силы противника.

Бойцы &quot;Азова&quot; показали видео спецоперации у границы с РФ в Харьковской области

Напомним, что недавно военные из "Азова" взяли в плен полдесятка русских оккупантов.

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