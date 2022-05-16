UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сорвали снабжение российской армии. ВСУ уничтожили два моста в Луганской области

Железнодорожная колея (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили ряд путей сообщения во вражеских тылах. Таким образом, удалось существенно сдержать переброску новых войсковых подразделений противника для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Сил специальных операций ВСУ.

Сообщается, что в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные ране российскими войсками железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Разрыв коммуникаций лишил возможности подвоза новых сил при попытке наступления на Лисичанск и Северодонецк.

Ранее мы сообщали, что Силы спецопераций впервые раскрыли детали боев за аэропорт в Гостомеле. Благодаря слаженным действиям различных подразделений удалось задержать высадку российского десанта и нанести первые потери противнику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияСилы специальных операцийВторжение России в Украину