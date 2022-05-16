Зірвали постачання російської армії. ЗСУ знищили два мости в Луганській області

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили низку шляхів сполучення у ворожих тилах. Таким чином, вдалося істотно стримати перекидання нових військових підрозділів противника для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Повідомляється, що в результаті успішно проведеної операції в Луганській області були підірвані захоплені рані російськими військами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк. Розрив комунікацій позбавив можливості підвезення нових сил при спробі наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Раніше ми повідомляли, що Сили спецоперацій вперше розкрили деталі боїв за аеропорт у Гостомелі. Завдяки злагодженим діям різних підрозділів вдалося затримати висадку російського десанту і завдати перші втрати противнику.

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