Силы спецопераций впервые раскрыли детали боев за аэропорт в Гостомеле

Украинские военные раскрыли детали боев за аэропорт "Антонов" в Гостомеле в первый день вторжения России 24 февраля 2022 года. Благодаря слаженным действиям различных подразделений удалось задержать высадку российского десанта и нанести первые потери противнику.

Как все начиналось

По словам бойца ССО, голос которого изменен в целях безопасности, утром 24 февраля их подразделение направилось в заданную точку для отражения высадки российского десанта. Уже на месте спецназ распределил позиции и роли.

"Была информация, что должен прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы были должны не дать сесть самолету. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений", - отметил он.

Вместе с Силами специальных операций ВСУ работала Национальная гвардия (заняла оборону на самой взлетной полосе) и другие специализированные подразделения. У спецназа был ПЗРК "Игла" и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить военно-транспортный самолет.

Вместо транспортника прилетели вертолеты

"Все было так, как мы и планировали. Никаких отягощающих проблем не было, кроме того, по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задание", - отметил боец.

После первого сбитого вертолета в бой вступили российские ДРГ со стрелковым оружием. Но украинские военные подавили их и заставили отступить. Затем другая группа ССО сбила второй Ка-52, заставив авиацию сменить тактику и выбрасывать так называемые "обманки".

"Нашими силами были сбиты три вертолета, это два Ка-52 и один Ми-8", - подчеркнул боец.

Зачем уничтожили взлетную полосу

Подразделения Национальной гвардии, понимая, что за вертолетами может пойти самолет, из минометов "разобрали" взлетную полосу. Другие подразделения помогали сдержать атаки ДРГ в этом районе и подавить российский десант, который уже начал высаживаться.

"Тот десант, который мы видели, высаживался посреди поля. Другие вертолеты не поддержали, кружась вокруг аэропорта, пытаясь кого-то там найти. Фактически, был круг, по которому они летали, и все, что было за кругом, они контролировали, а внутри - не поддавалось их контролю, чем мы и воспользовались", - подчеркнул военный.

Первый бой на земле

Первый контакт произошел после того, как сбили первый Ка-52, тем самым раскрыв свои позиции. Противник был относительно недалеко и открыл огонь из пулемета. Бойцы быстро отступили, чтобы перегруппироваться и пополнить боекомплект. После обороны объекта ключевое задание было выполнено.

"Я думаю, это их очень сильно деморализовало, потому что они не были готовы к тому, что им будет оказываться такое сильное сопротивление. Они планировали просто высадиться и занять позиции, окопаться или двигаться дальше", - отметил спецназовец.

Он добавил, что высокий боевой дух помогает украинских военным избегать значительных потерь. Противник же, наоборот, несет большие потери при контакте с малыми группами украинский бойцов.