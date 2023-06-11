Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Керуючий хедж-фондом, який став філантропом і головним прихильником ліберальних ідей, 92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд "Відкрите суспільство" (OSF) перейшов у руки одного з його п'яти дітей.

Але, говорячи про своє рішення передати фонд і решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: "Він це заслужив".

Алекс Сорос заявив, що він "більш політик", ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати гроші сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів США.

"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", - заявив він.

У грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер Алекс керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

Фонд спрямовує близько 1,5 млрд доларів на рік на такі групи, як ті, що підтримують права людини в усьому світі та допомагають будувати демократії.

Джордж Сорос

Американський трейдер, фінансист, інвестор і філантроп. Прихильник теорії відкритого суспільства і противник ринкового фундаменталізму (за цим напрямком близький до соціальних ідей Карла Поппера).

Автор мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінюють у 8,3 млрд доларів.

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