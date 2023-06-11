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Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну

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Воскресенье 11 июня 2023 18:13
Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну Фото: Джордж Сорос (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финансист-миллиардер Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Александру Соросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Управляющий хедж-фондом, ставший филантропом и главным сторонником либеральных идей, 92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд "Открытое общество" (OSF) перешел в руки одного из его пяти детей.

Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: "Он это заслужил".

Алекс Сорос заявил, что он "более политик", чем его отец, и что планирует продолжать жертвовать деньги семьи на поддержку левых политических кандидатов США.

"Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать", - заявил он.

В декабре совет OSF избрал Алекса Сороса своим главой, и теперь Алекс руководит политической деятельностью в качестве президента комитета политических действий Сороса.

Фонд направляет около 1,5 млрд долларов в год на такие группы, как те, которые поддерживают права человека по всему миру и помогают строить демократии.

Джордж Сорос

Американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма (по этому направлению близок к социальным идеям Карла Поппера).

Автор сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов.

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