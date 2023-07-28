"Стыдно быть в этой системе": реакция Харлан и мира спорта на позорную дисквалификацию

Реакции украинских и европейских спортсменов, а также других медийных персон – в подборке РБК-Украина .

Украинка Ольга Харлан на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи протест российской фехтовальщицы отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако ее поединок против болгарки Илиевой не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Вечером 27 июля Харлан записала видео благодарности всем, кто поддерживал ее в течение всего тяжелого дня. Она констатировала, что от террора Украины и украинцев страна-агрессор перешла к терроризации спорта.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли" , – призналась Харлан.

По словам именитой фехтовальщицы, ожила она после огромной поддержки соотечественников. Больше всего же спортсменку вдохновили защитники с передовой, которые назвали жест Харлан мотивирующим. "Знаете, никогда никого не можем принудить к миру, особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием", – добавила она.

Весь день после скандала на ЧМ-2023 по фехтованию звезды разных видов спорта выражали поддержку фехтовальщице. Призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – все они встали на защиту Харлан и Украины. Едва ли не первыми поддержали соотечественницу украинские теннисистки.

"Я считаю, что это настоящее неуважение со стороны Федерации фехтования. Также, почему россияне провоцируют, почему они не уважают нашу позицию как украинцев? У нас есть сильная позиция, которую вы знаете", – гневно заявила в эфире "Голоса Америки" первая ракетка Украины Элина Свитолина.

К ней присоединилась еще одна теннисная звезда – Леся Цуренко. Опытная украинка весной пережила паническую атаку перед поединком с белорусской Соболенко. Тогда президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Саймон заявил Цуренко, что ее "не должно огорчать" поддержка войны россиянами в туре.

"Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, по которой мы не жмем руки представителям стран-агрессоров, она не требует объяснения. Слава Украине!" – написала теннисистка в персональном Instagram.

Отреагировал на позорную дисквалификацию Харлан и олимпийский чемпион Атланты и экс-чемпион мира по нескольким версиям Владимир Кличко. Звездный боксер обвинил Международную федерацию фехтования в воровстве заслуженной украинкой победы. Досталось и россиянке-провокатору.

"Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", - написал Кличко-младший в персональном Twitter, прикрепив фотографию Смирновой с братом-военным.

Подлость и лукавство Международной федерации фехтования раскрыл Жан Беленюк. Олимпийский чемпион Токио и народный депутат убежден, что функционеры спровоцировали скандал умышленно. Они знали заранее, что Харлан не подаст руки россиянке.

"Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…" – написал борец в собственном Telegram-канале.

Даже традиционно глухой и слепой к позиции Украины Международный олимпийский комитет выразил нечто вроде поддержки украинских атлетов. Проводник олимпийского движения призвал спортивные федерации быть отзывчивыми к чувствам украинцев. Немного поздно, не правда ли?

"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимым уровнем деликатности. Мы продолжаем быть полностью солидарными с украинскими спортсменами", – привела реакцию МОК AFP.

Чемпионка Олимпиады-1996 Лилия Подкопаева тоже поддержала младшую коллегу. В то же время, похоже, вывела и новую формулу для украинских спортсменов. За время войны для всех украинцев прошла переоценка ценностей.

"Горжусь Ольгой Харлан. Награда не стоит потери достоинства", – лаконично разобрала ситуацию легендарная гимнастка в персональном Instagram.

К сожалению, пока история сопротивления дисквалификации Харлан остается преимущественно локальной. Иностранцы отмалчиваются. Да и сама Международная федерация фехтования до сих пор не очертила позицию официально. А стыдно за это двукратному призеру Олимпийских игр в фехтовании Луиджи Самеле.

"Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы! Системы, где самомнение побеждает честность. Системы, где тот, кто может вам помочь, ждет только вашей неудачи. Почувствовал сегодня это не на собственной шкуре, а дорогого мне человека", – написал итальянец в персональном Instagram.

Международная федерация фехтования на самом деле была готова к возможным недоразумениям в схватках украинских и российских атлетов на чемпионате мира в Милане. Функционеры тайно внесли изменения в правила, чтобы сделать невозможным проявление позиции представителями Украины. Как раз за день до поединка Харлан против россиянки...