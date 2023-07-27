Дискваліфікація Харлан. Міжнародна федерація фехтування перед інцидентом змінила правила

Про це заявила головна тренерка збірної України Наталія Конрад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

FIE по-особливому "підготувалася" до можливих непорозумінь у сутичках українських і російських фехтувальників на чемпіонаті світу в Мілані. Функціонери таємно внесли зміни до правил, щоб унеможливити вияв позиції представниками України.

"Дійсно, у правилах є таке, що після бою потрібно віддати "салют" і потиснути руку. Але, наприклад, коли були чинними правила щодо COVID-19, то достатньо було дотику зброєю. Це було схвалено правилами FIE. Наскільки мені відомо, учора було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши", – пояснила Конрад.

Українка Ольга Харлан на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик. Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан.

Судді протест російської фехтувальниці відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, її поєдинок проти болгарки Ілієвої не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

"Звісно, ми намагались пояснити, що це нестандартна ситуація, що мають бути інші шляхи її вирішення. Але я вважаю, що був дуже-дуже великий тиск з боку представників країни-агресорки, і це дуже впливає в цьому випадку", – додала тренерка.