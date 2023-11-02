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Сорок "прильотів". Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном, є загибла

Херсон, Четвер 02 листопада 2023 08:59
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Сорок "прильотів". Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном, є загибла Фото: окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном, є жертва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Цілу ніч на четвер, 2 листопада, російські війська обстрілювали село Станіслав, що розташоване в Херсонському районі. Зафіксовано 40 "прильотів", загинула жінка.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал голови МВС Ігоря Клименка.

"Пекельна ніч у Станіславі. У селі було більше 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка", - розповів Олександр Прокудін.

Також, за даними голови ОВА, пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Наслідки обстрілу села Станіслав Херсонської області 2 листопада (t.me/olexandrprokudin)

Обстріли Херсонської області

За даними голови МВС Ігоря Клименко, ворог продовжує люто обстрілювати Херсонську область.

"Цієї ночі одна людина загинула, ще одна - отримала поранення", - зазначив він.

Зокрема, упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, вночі, 2 листопада, обстріляли Херсон, поранення отримала 70-річна жінка, її госпіталізували.

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