Сорок "прилетов". Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном, есть погибшая

Всю ночь на четверг, 2 ноября, российские войска обстреливали село Станислав, расположенное в Херсонском районе. Зафиксировано 40 "прилетов", погибла женщина.

"Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 "прилетов". Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина", - рассказал Александр Прокудин.

Также, по данным главы ОВА, повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

Последствия обстрела села Станислав Херсонской области 2 ноября (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсонской области

По данным главы МВД Игоря Клименко, враг продолжает яростно обстреливать Херсонскую область.

"Этой ночью один человек погиб, еще один - получил ранения", - отметил он.

В частности, в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили. В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения.

Напомним, ночью, 2 ноября, обстреляли Херсон, ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.