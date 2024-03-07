Соратниця пропагандистки Монтян і не тільки. Затримані четверо агітаторів РФ

"Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення всієї території України", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська область

Зокрема, затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян.

"Для її Telegram-каналу із загальною аудиторією понад пів мільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні", - розповідають в СБУ.

Крім того, поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалась максимально "відбілити" повномасштабне вторгнення РФ, називаючи його "вимушеною реакцією Кремля".

Харків

Тут затримано посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України. Задокументовано як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в Україні триває "громадянський конфлікт".

Київ

У столиці затримано охоронця автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником глави Кремля Володимира Путіна.

За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника Кремля Володимира Путіна та продовження війни проти України.

Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема, вона заперечувала повномасштабне вторгнення Росії і присутність окупаційних угруповань РФ на території України.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.