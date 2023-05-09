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В Києві затримали адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 12:30
В Києві затримали адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян Фото: у Києві затримали адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Тетяни Монтян (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян. Він був знайомий з пропагандисткою з 2014 року, балотувався до Київської міськради та адміністрував її прокремлівський Telegram-канал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

"Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили", - додали в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Telegram-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

Зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж. У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру прокремлівської пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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Служба безпеки України Тетяна Монтян
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