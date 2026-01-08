ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Соратники Трампа в Конгрессе раскритиковали его посягательства на Гренландию

Четверг 08 января 2026 16:33
UA EN RU
Соратники Трампа в Конгрессе раскритиковали его посягательства на Гренландию Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Некоторые республиканцы в Конгрессе США раскритиковали намерения президента Дональда Трампа в отношении Гренландии. Они не поддерживают даже намеки на применение силы для контроля над островом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсети X и заявления на телеканалах.

Сенатор-республиканец Джон Кертис отметил, что администрации Трампа стоит остановиться с угрозами в отношении Гренландии.

"Укрепление нашего партнерства с Данией и Гренландией и сотрудничество с нашими союзниками для обеспечения безопасности Арктики соответствует национальным интересам Америки. Военная сила неуместна, не нужна, и я не буду поддерживать это. Точка", - написал политик.

Критику в адрес администрации Трампа также высказали другие республиканцы.

В частности, конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон отметил, что Гренландия является сильным союзником НАТО, который готов сотрудничать с США в строительстве большего количества американских баз и заключении соглашений о добыче полезных ископаемых.

"Большинство жителей Гренландии хотят остаться независимыми, а Дания и НАТО обеспечат защиту. Такой подход является унизительным, порождает недоверие и не имеет никаких преимуществ", - сказал он.

Скептически относительно заявлений о Гренландии высказался и сенатор-республиканец Том Тиллис.

Во время выступления в Сенате он заявил, что устал от "глупых идей" и хотел бы видеть рядом с Трампом людей, способных давать взвешенные советы, чтобы президент оставил после себя положительное наследие.

По словам Тиллиса, ситуация вокруг Гренландии отвлекает от реальных достижений Трампа, а те, кто продвигал эту идею, должны были бы понести ответственность и потерять свои должности.

Справка: Гренландия - это самый большой остров в мире и автономная территория Дании с большими запасами полезных ископаемых и нефти, а также стратегическими объектами, в частности, американскими.

Трамп хочет захватить Гренландию

Напомним, ранее Трамп неоднократно публично заявлял о намерениях контролировать Гренландию. Однако напряженность вокруг острова усилилась после успешной операции американского спецназа в Венесуэле в начале января 2026 года, во время которой был захвачен диктатор Николас Мадуро.

После этого Трамп вновь поднял вопрос о переходе Гренландии под контроль США, назвав остров стратегически важным для безопасности Западного полушария.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент и его советники обсуждают различные варианты приобретения Гренландии, и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда остается одним из возможных сценариев".

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность военного вторжения Соединенных Штатов в Гренландию по сценарию Венесуэлы.

Как сообщает Politico, европейские правительства начали серьезно осознавать угрозу, которую представляют намерения американского президента в отношении Гренландии. Европа ищет пути, чтобы защитить остров от возможного захвата Трампом.

Подробнее о том, зачем Трамп посягает на Гренландию и чем новая авантюра С угрожает миру и Украине, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Конгресс США Гренландия
Новости
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка