Соратники Трампа в Конгрессе раскритиковали его посягательства на Гренландию
Некоторые республиканцы в Конгрессе США раскритиковали намерения президента Дональда Трампа в отношении Гренландии. Они не поддерживают даже намеки на применение силы для контроля над островом.
Сенатор-республиканец Джон Кертис отметил, что администрации Трампа стоит остановиться с угрозами в отношении Гренландии.
"Укрепление нашего партнерства с Данией и Гренландией и сотрудничество с нашими союзниками для обеспечения безопасности Арктики соответствует национальным интересам Америки. Военная сила неуместна, не нужна, и я не буду поддерживать это. Точка", - написал политик.
Критику в адрес администрации Трампа также высказали другие республиканцы.
В частности, конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон отметил, что Гренландия является сильным союзником НАТО, который готов сотрудничать с США в строительстве большего количества американских баз и заключении соглашений о добыче полезных ископаемых.
"Большинство жителей Гренландии хотят остаться независимыми, а Дания и НАТО обеспечат защиту. Такой подход является унизительным, порождает недоверие и не имеет никаких преимуществ", - сказал он.
Скептически относительно заявлений о Гренландии высказался и сенатор-республиканец Том Тиллис.
Во время выступления в Сенате он заявил, что устал от "глупых идей" и хотел бы видеть рядом с Трампом людей, способных давать взвешенные советы, чтобы президент оставил после себя положительное наследие.
По словам Тиллиса, ситуация вокруг Гренландии отвлекает от реальных достижений Трампа, а те, кто продвигал эту идею, должны были бы понести ответственность и потерять свои должности.
Справка: Гренландия - это самый большой остров в мире и автономная территория Дании с большими запасами полезных ископаемых и нефти, а также стратегическими объектами, в частности, американскими.
Трамп хочет захватить Гренландию
Напомним, ранее Трамп неоднократно публично заявлял о намерениях контролировать Гренландию. Однако напряженность вокруг острова усилилась после успешной операции американского спецназа в Венесуэле в начале января 2026 года, во время которой был захвачен диктатор Николас Мадуро.
После этого Трамп вновь поднял вопрос о переходе Гренландии под контроль США, назвав остров стратегически важным для безопасности Западного полушария.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент и его советники обсуждают различные варианты приобретения Гренландии, и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда остается одним из возможных сценариев".
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность военного вторжения Соединенных Штатов в Гренландию по сценарию Венесуэлы.
Как сообщает Politico, европейские правительства начали серьезно осознавать угрозу, которую представляют намерения американского президента в отношении Гренландии. Европа ищет пути, чтобы защитить остров от возможного захвата Трампом.
