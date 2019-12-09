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Соратник Трубы вышел из СИЗО

Новости » Политика     09.12.2019 - 15:22
Соратник Трубы вышел из СИЗО
Фото: Игорь Щербина (5 ua)

Щербина внес залог

Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина внес залог 2,1 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Постолюк также сообщила, что Щербина вышел из СИЗО.

"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.

Напомним, на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд взял под стражу Игоря Щербину. Однако, суд назначил залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

До этого у Щербины Госсбюро расследований проводило обыски.

Позже правоохранители его задержали. По данным следствия, экс-чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

Добавим, Игорь Щербина - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является близким соратником Трубы.

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Новости Украины залогРоман Труба
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