Соратник Труби вийшов з СІЗО

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Щербина вніс заставу

Екс-начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігор Щербина вніс заставу 2,1 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Постолюк також повідомила, що Щербина вийшов з СІЗО.

"Він вніс заставу і вже вийшов з СІЗО", - сказала вона.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Щербину. Однак, суд призначив заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,6 млн гривень.

До цього у Щербини Держбюро розслідувань проводило обшуки.

Пізніше правоохоронці його затримали. За даними слідства, екс-чиновник ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниці 150 тис. доларів хабара.

Додамо, Ігор Щербина - колишній начальник головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. Роман Труба, який сьогодні є головою ДБР, був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За даними ЗМІ, Щербина є близьким соратником Труби.