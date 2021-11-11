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Соратник Разумкова рассказал, будут ли они создавать группу в Раде

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 09:36
Соратник Разумкова рассказал, будут ли они создавать группу в Раде Фото: экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика". Однако по формированию парламентской группы вопрос пока остается открытым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады".

Как рассказал изданию один из соратников Разумкова Василий Мокан, который также вошел в "Разумную политику", это межфракционное объединение будет на начальном этапе формой координации и коммуникации между народными депутатами, которые в него вошли.

"Будет ли формироваться в будущем парламентская группа или не будет - этот вопрос пока открыт, потому что для этого нужно выйти из другой фракции или группы", - отметил Мокан.

Вместе с тем другой информированный собеседник в объединении не исключил, что в будущем его состав может расшириться и перерасти в парламентскую группу.

Но, как пояснил изданию собеседник, сделать это проблематично, учитывая, что у списочников сразу же заберут мандаты, если они пожелают выйти из фракции "Слуги народа", а минимально необходимых 17 мажоритарщиков для создания отдельной группы в команде экс-спикера пока нет.

Напомним, в "Слуге народа" оценили цели и состав объединения Дмитрия Разумкова в Раде.

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