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Соратник Разумкова розповів, чи створюватимуть вони групу в Раді

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 09:36
Соратник Разумкова розповів, чи створюватимуть вони групу в Раді Фото: екс-спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Екс-спікер Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Однак щодо формування парламентської групи питання поки залишається відкритим.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

Як розповів виданню один із соратників Разумкова Василь Мокан, який також увійшов до "Розумної політики", це міжфракційне об'єднання буде на початковому етапі формою координації та комунікації між народними депутатами, які до нього увійшли.

"Чи буде формуватися в майбутньому парламентська група чи не буде - це питання поки відкрите, тому що для цього потрібно вийти з іншої фракції або групи", - зазначив Мокан.

Разом з тим, інший поінформований співрозмовник в об'єднанні не виключив, що у майбутньому його склад може розширитися та перерости до парламентської групи.

Але, як пояснив виданню співрозмовник, зробити це проблематично, враховуючи, що у списочників одразу ж заберуть мандати, якщо вони забажають вийти з фракції "Слуги народу", а мінімально необхідних 17 мажоритарників для створення окремої групи у команді екс-спікера поки що немає.

Нагадаємо, у "Слузі народу" оцінили цілі та склад об'єднання Дмитра Разумкова в Раді.

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