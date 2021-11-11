В СН оценили цели и состав объединения Разумкова в Раде

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", обыграв в его названии свою фамилию. Куда, кроме двух десятков депутатов из фракции монобольшинства, присоединились двое представителей "Батькивщины" и исключенная из президентской фракции мажоритарщица Людмила Буймистер - все они не голосовали за отставку Разумкова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады".

Как рассказал РБК-Украина один из влиятельных источников в монобільинстве, в объединение вошли депутаты, близкие к самому Разумкова, и к экс-министру МВД Арсену Авакову.

"И просто люди, обиженные на фракцию или партию. ​​Например, люди, близкие к Андрею Богдану. Или (Михаил, - ред.) Крячко и (Роман, - ред.) Соха - они недовольны тем, что их отодвинули от руководства парторганизацией в Запорожье.(Дмитрию, - ред.) Гурину, вероятно, не понравилось то, что ему не дали принять его вариант закона о столице", - пояснил источник.

Вместе с тем в СН есть и другие депутаты, которых считают лояльными к спикеру. Но вступить в объединение они, по крайней мере пока не решились. Как считают в правящей партии - из-за страха лишиться руководящих должностей в комитетах и во фракции.

Собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" уверены, что, создав это МФО, экс-спикер преследует сразу три цели.

Первая - "насолить" партии власти и указать им на раздор в их же рядах. Вторая цель - технологическая (ведь, как объясняют в СН, одно дело, когда Разумкова будут титровать в эфирах с приставкой "бывший" председатель ВР, а другое - председатель межфракционного объединения). Третья задача - основать фундамент для своей будущей политической силы.