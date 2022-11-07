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Соратник Путіна визнав втручання у вибори в США та пообіцяв його продовжити

Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Соратник голови Кремля Володимира Путіна, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав втручання Росії у вибори в США. Заявив, що це відбуватиметься й далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Russia News.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти одразу обидві нирки та печінку", - заявив бізнесмен в коментарі російському виданню.

Відзначимо, що вже 8 листопада, у США відбудуться вибори до Палати представників, під час яких вирішиться, хто контролюватиме парламент протягом наступних двох років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними The New York Times, Росія знову намагається втрутитись в вибори у США.

Тим часом за словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, військова та фінансова підтримка України з боку США продовжиться, попри те, яким буде результат виборів до Конгресу.

Також РБК-Україна розповідало усе, що відомо наразі про засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

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