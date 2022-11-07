Соратник Путина признал вмешательство в выборы в США и пообещал его продолжить

Соратник главы Кремля Владимира Путина, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал вмешательство России в выборы в США. Заявил, что это будет происходить и дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Russia News.