Соратник Путина признал вмешательство в выборы в США и пообещал его продолжить

Соратник главы Кремля Владимира Путина, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал вмешательство России в выборы в США. Заявил, что это будет происходить и дальше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Russia News.
"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - заявил бизнесмен в комментарии российскому изданию.
Отметим, что уже 8 ноября в США состоятся выборы в Палату представителей, во время которых решится, кто будет контролировать парламент в течение следующих двух лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным The New York Times, Россия снова пытается вмешаться в выборы в США.
Между тем, по словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, военная и финансовая поддержка Украины со стороны США продолжится, несмотря на то, каким будет результат выборов в Конгресс.
Также РБК-Украина рассказывало все, что известно об основателе частной военной компании "Вагнера" Евгении Пригожине.
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