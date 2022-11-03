UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Соратник Путіна розказав про "англосаксів", які хочуть "роздробити один народ"

Фото: секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив з рядом заяв про "англосаксів", які використовують Україну і хочуть "роздробити один народ".

Про це Патрушев заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, передає РБК-Україна, посилаючись на російське видання РИА "Новости".

Він вкотре сказав, що "росіяни і українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею", а зруйнувати це вирішили міфічні "англосакси".

"Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив Патрушев.

Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", ціллю якого була "трансформація України в Анти-Росію". Нинішня ж Україна, за думкою соратника Путіна, це "основний світовий центр ультраправого екстремізму", а влада в ній - "маріонетковий режим".

Раніше Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації, яких звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Серед них є і Патрушев.

А до цього уряд Австралії включив Миколу Патрушева у свої санкційні списки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація