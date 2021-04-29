Соратник Навального объявил о закрытии региональных штабов в России

Волков отмечает, что в случае продолжения работы штабов, ее немедленно подведут под статью об экстремизме, что повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в заявлении.