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Соратник Киви корегував удари Росії по Дніпру. Його затримали (фото)

Фото: СБУ затримала соратника Киви (ілюстрація/facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Соратник колишнього нардепа Іллі Киви корегував ракетні удари по Дніпру. Він "полював" за локаціями українських систем ППО та був затриманий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України", - йдеться в повідомленні

В СБУ з’ясували, що затриманий навмисно залишився у Дніпрі, щоб передавати росіянам геолокацію українських ППО.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

Що саме робив затриманий

Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх «звітах» він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Як ворог використовував отримані дані

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Обвинувачення

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Києві ліквідували злочинне угруповання, яким керував нардеп-зрадник Ілля Ківа. Учасники банди розхитували ситуацію в країні, а після початку війни організували наркобізнес.

Нагадаємо, колишнього народного депутата Іллю Киву підозрюють у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Також його оголосили у міжнародний розшук.

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