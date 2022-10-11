Соратник Кивы корректировал удары России по Днепру. Его задержали (фото)

"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", - говорится в сообщении

В СБУ выяснили, что задержанный намеренно остался в Днепре, чтобы передавать россиянам геолокацию украинских ПВО.

По данным контрразведки СБУ, предателем оказался местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

Что именно делал задержанный

Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.

Как враг использовал полученные данные

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Обвинение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.