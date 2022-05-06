Сопротивление ВСУ на "Азовстали" наращивает потери РФ и срывает планы на Донбассе, - Минобороны Британии

Российские войска в Мариуполе второй день продолжают наземное наступление на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на заявления РФ о том, что они будут стремиться только к его блокированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве сообщили, что возобновившиеся попытки России овладеть "Азовсталью" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Владимира Путина добиться символического успеха в Украине.
"Эти усилия дались России ценой потери личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода "Азовсталь".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.