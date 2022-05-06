Сопротивление ВСУ на "Азовстали" наращивает потери РФ и срывает планы на Донбассе, - Минобороны Британии

Российские войска в Мариуполе второй день продолжают наземное наступление на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на заявления РФ о том, что они будут стремиться только к его блокированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В ведомстве сообщили, что возобновившиеся попытки России овладеть "Азовсталью" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Владимира Путина добиться символического успеха в Украине.

"Эти усилия дались России ценой потери личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.