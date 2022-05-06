ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сопротивление ВСУ на "Азовстали" наращивает потери РФ и срывает планы на Донбассе, - Минобороны Британии

Новина українською →
Лондон, Пятница 06 мая 2022 08:33
Сопротивление ВСУ на "Азовстали" наращивает потери РФ и срывает планы на Донбассе, - Минобороны Британии Фото: Сопротивление ВСУ на "Азовстали" наращивает потери РФ и срывает планы на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска в Мариуполе второй день продолжают наземное наступление на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на заявления РФ о том, что они будут стремиться только к его блокированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве сообщили, что возобновившиеся попытки России овладеть "Азовсталью" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Владимира Путина добиться символического успеха в Украине.

"Эти усилия дались России ценой потери личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода "Азовсталь".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Азовсталь Война России против Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем