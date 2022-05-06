Опір ЗСУ на "Азовсталі" нарощує втрати РФ і зриває плани на Донбасі, - Міноборони Британії

Російські війська в Маріуполі другий день продовжують наземний наступ на металургійний завод "Азовсталь" в Маріуполі, попри заяви РФ про те, що вони будуть прагнути тільки до його блокування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві повідомили, що спроби Росії оволодіти "Азовсталлю" і завершити захоплення Маріуполя, ймовірно, пов'язані з майбутнім святкуванням Дня Перемоги 9 травня і бажанням Володимира Путіна домогтися символічного успіху в Україні.

"Ці зусилля далися Росії ціною втрати особового складу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває на "Азовсталі", російські втрати будуть наростати і зривати їх оперативні плани на півдні Донбасу", - йдеться в повідомленні.