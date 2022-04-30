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Сопротивление в Херсоне может разрушить план по созданию "народной республики", - ГУР

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (uacrisis.org)
Автор: Александр Мороз

Украинское сопротивление в Херсоне может разрушить планы Кремля по созданию "народной республики". Однако российское руководство попытается любыми методами провести так называемый "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как заявил официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий, президент России Владимир Путин будет делать все, чтобы любыми методами провести "референдум" в Херсонской области.

"Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть Запорожская, Одесская области. Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", - отметил он.

В то же время, по его словам, сорвать "референдум" и все планы по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях усложнят переговоры с Россией.

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