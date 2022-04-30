Спротив у Херсоні може зруйнувати план зі створення "народної республіки", - ГУР

Український спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо створення "народної республіки". Однак російське керівництво спробує будь-якими методами провести так званий "референдум".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.
Як заявив офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький, президент Росії Володимир Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум" в Херсонській області.
"Це буде підноситися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська області. Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", - зазначив він.
У той же час, за його словами, зірвати "референдум" і всі плани щодо створення так званої "ХНР" може опір і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори з Росією.
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