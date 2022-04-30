RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спротив у Херсоні може зруйнувати план зі створення "народної республіки", - ГУР

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Автор: Олександр Мороз

Український спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо створення "народної республіки". Однак російське керівництво спробує будь-якими методами провести так званий "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Як заявив офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький, президент Росії Володимир Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум" в Херсонській області.

"Це буде підноситися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська області. Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", - зазначив він.

У той же час, за його словами, зірвати "референдум" і всі плани щодо створення так званої "ХНР" може опір і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонРеферендумВійна Росії проти України