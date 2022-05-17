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За сопротивление агрессии РФ. Украина впервые получила награды в сфере кибербезопасности

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина впервые получила две награды CYBERSEC Award в сфере кибербезопасности. Наши специалисты смогли показать особые результаты в первой в мире кибервойне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина.

Как объяснил министр, Украина получила эти награды за героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира.

"Эта награда прежде всего для всего киберсообщества и волонтеров, которые сегодня вместе с нами ведут первую в мире кибервойну. Пока наши смелые воины доказывали, что так называемая "вторая армия мира" - это обычные мародеры и убийцы, наше IT-сообщество опровергло миф о России как сильнейшем кибергосударстве", - подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что Украина защищалась от российских кибератак в последние годы, но с началом полномасштабной войны "украинские IT-специалисты начали не только защищаться, но и объединились в кибервойска для защиты страны".

Напомним, ранее в Госдепе США отмечали, что Россия целенаправленно инициировала ряд кибератак на Украину для того, чтобы помешать нашей стране сопротивляться началу полномасштабной войны.

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ITМихаил ФедоровВойна России против Украины