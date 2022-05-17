За сопротивление агрессии РФ. Украина впервые получила награды в сфере кибербезопасности

Как объяснил министр, Украина получила эти награды за героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира.

"Эта награда прежде всего для всего киберсообщества и волонтеров, которые сегодня вместе с нами ведут первую в мире кибервойну. Пока наши смелые воины доказывали, что так называемая "вторая армия мира" - это обычные мародеры и убийцы, наше IT-сообщество опровергло миф о России как сильнейшем кибергосударстве", - подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что Украина защищалась от российских кибератак в последние годы, но с началом полномасштабной войны "украинские IT-специалисты начали не только защищаться, но и объединились в кибервойска для защиты страны".