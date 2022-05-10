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Госдеп США обвинил РФ в кибератаках на Украину

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Вторник 10 мая 2022 20:05
Госдеп США обвинил РФ в кибератаках на Украину Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Россия целенаправленно инициировала ряд кибератак на Украину для того, чтобы помешать нашей стране сопротивляться в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственный департамент США.

"В течение нескольких месяцев до начала незаконного вторжения России и после него Украина подверглась ряду разрушительных кибератак, среди которых повреждение веб-сайтов, удаление данных с компьютеров, принадлежащих правительству и частным лицам", - сказано в сообщении Госдепа.

Как подчеркивают в ведомстве, США уже начали оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты.

"Мы усилили нашу поддержку цифрового соединения в Украине, в частности, предоставляя спутниковые телефоны и терминалы передачи данных украинским чиновникам, поставщикам основных услуг и операторам критической инфраструктуры", - рассказывают в ведомстве.

В Госдепе отметили, что в результате кибератак России пострадала не только Украина, но и другие страны Европы. Так, европейские коммерческие сети, предоставляющие Интернет услуги, были атакованы еще в начале вторжения РФ в Украину в результате действия российских хакеров. Поэтому большое количество жителей стран ЕС не имели доступа в Интернет.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet.

Также мы писали, что Администрация президента США Джо Байдена ужесточила расследование национальной безопасности в отношении российского антивирусного программного обеспечения АО "Лаборатория Касперского". Это произошло на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

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