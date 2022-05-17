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За спротив агресії РФ. Україна вперше отримала нагороди у сфері кібербезпеки

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна вперше отримала дві нагороди CYBERSEC Award у сфері кібербезпеки. Наші спеціалісти змогли показати особливі результати у першій в світі кібервійні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає РБК-Україна.

Як пояснив міністр, Україна отримала ці нагороди за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу.

"Ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" - це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про росію як найсильнішу кібердержаву", - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що Україна захищалася від російських кібератак останні роки, але з початком повномасштабної війни "українські IT-спеціалісти почали не тільки захищатися, але і обʼєдналися в кібервійська для захисту країни".

Нагадаємо, раніше в Держдепі США зазначали, що Росія цілеспрямовано ініціювала низку кібератак на Україну для того, аби зашкодити нашій країні чинити опір на початку повномасштабної війни.

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ITМихайло ФедоровВійна Росії проти України