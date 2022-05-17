За спротив агресії РФ. Україна вперше отримала нагороди у сфері кібербезпеки

Як пояснив міністр, Україна отримала ці нагороди за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу.

"Ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" - це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про росію як найсильнішу кібердержаву", - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що Україна захищалася від російських кібератак останні роки, але з початком повномасштабної війни "українські IT-спеціалісти почали не тільки захищатися, але і обʼєдналися в кібервійська для захисту країни".