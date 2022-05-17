За спротив агресії РФ. Україна вперше отримала нагороди у сфері кібербезпеки

Україна вперше отримала дві нагороди CYBERSEC Award у сфері кібербезпеки. Наші спеціалісти змогли показати особливі результати у першій в світі кібервійні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає РБК-Україна.
Як пояснив міністр, Україна отримала ці нагороди за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу.
"Ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" - це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про росію як найсильнішу кібердержаву", - наголосив Федоров.
Він підкреслив, що Україна захищалася від російських кібератак останні роки, але з початком повномасштабної війни "українські IT-спеціалісти почали не тільки захищатися, але і обʼєдналися в кібервійська для захисту країни".
Нагадаємо, раніше в Держдепі США зазначали, що Росія цілеспрямовано ініціювала низку кібератак на Україну для того, аби зашкодити нашій країні чинити опір на початку повномасштабної війни.
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