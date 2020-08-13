Лопес согласовал с командой Ломаченко все детали предстоящего боя

Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Однако контракт все еще не подписан

Чемпион IBF Теофимо Лопес после непродолжительных торгов дал согласие на бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко. При этом контракты все еще не подписаны.

Об этом сообщает портал ESPN.

По данным источника, объединительный бой состоится 17 октября. Ранее планировалось проведение поединка 3 октября.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что команда Лопеса согласовала все детали по поводу предстоящего боя. По его словам, официальный анонс поединка должен состояться в ближайшее время, после подписания контракта.

"Сделка не завершена, пока не подписаны контракты. Я не алармист, но я достиг соглашения с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером. Нам нужно закрепить сделку на бумаге, и мы сделаем это завтра", - сказал Арум.

Напомним, переговоры о проведении поединка затягивались из-за недовольства Лопеса предложенным ему гонораром в размере 1,2 млн долларов.

Предположительно, Ломаченко согласился отдать 23-летнему американцу часть своих призовых, чтобы тот все согласился провести бой с ним.