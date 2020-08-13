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Лопес погодив з командою Ломаченка всі деталі майбутнього бою

Четвер 13 серпня 2020 11:37
Лопес погодив з командою Ломаченка всі деталі майбутнього бою
Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)
Автор: Вера Олейник

Однак контракт все ще не підписаний

Чемпіон IBF Теофімо Лопес після нетривалих торгів дав згоду на бій з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченком. При цьому контракти все ще не підписані.

Про це повідомляє портал ESPN.

За даними джерела, об'єднавчий бій відбудеться 17 жовтня. Раніше планувалося проведення поєдинку 3 жовтня.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що команда Лопеса погодила всі деталі щодо майбутнього бою. За його словами, офіційний анонс поєдинку повинен відбутися найближчим часом, після підписання контракту.

"Угода не завершена, поки не підписані контракти. Я не алармістом, але я дійшов згоди з менеджером Лопеса Девідом Макуотером. Нам потрібно закріпити угоду на папері, і ми зробимо це завтра", - сказав Арум.

Нагадаємо, переговори про проведення поєдинку затягувалися через невдоволення Лопеса запропонованим йому гонораром у розмірі 1,2 млн доларів.

Імовірно, Ломаченко погодився віддати 23-річному американцю частину своїх призових, щоб той все погодився провести бій з ним.

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