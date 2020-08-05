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Соперник Ломаченко хочет отказаться от объединительного боя

Лас-Вегас, Среда 05 августа 2020 10:51
Соперник Ломаченко хочет отказаться от объединительного боя
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)
Автор: Вера Олейник

Лопеса не устраивает предложенный гонорар

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса может отказаться от боя против обладателя титулов WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко из-за недовольства гонораром. Поединок за титул абсолютного чемпиона на грани срыва.

Об этом заявил менеджер американца Дэвид Макуотер, передает его слова ESPN.

Как сообщалось ранее, американца не устроил предложенный ему гонорар в размере 1,2 млн долларов.

"Все пытаются делать правильные вещи, но кажется, что не всем предложили достаточно денег. Мы были готовы согласиться на предварительно оговоренное снижение гонорара, но итоговое сокращение оказалось слишком резким", - сказал Макуотер.

С его слов, Лопес, скорее всего, проведет другой бой в легком весе, а затем он и его команда пересмотрят предложение от Ломаченко.

Со своей стороны глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не намерен проводить убыточный бой только через завышенные требования Лопеса.

"Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. То есть мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не собираюсь терять миллионы долларов на ивенте из-за того, что Лопес оценивает себя дороже", - рассказал промоутер Ломаченко.

Как утверждает Арум, если с 23-летним боксером не удастся договориться, то его подопечному тоже будут искать другого соперника.

Напомним, на бой с Ломаченко появился еще один претендент.

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