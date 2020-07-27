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На бой с Ломаченко появился еще один претендент

Понедельник 27 июля 2020 13:11
На бой с Ломаченко появился еще один претендент
Фото: Василий Ломаченко (lomachenko.com)
Автор: Вера Олейник

он даже хочет подняться в легкий вес

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Мексиканец ради боя с обладателем титулов WBA, WBO и WBC намерен подняться в легкий дивизион (до 61,2 кг).

Об этом сам боксер рассказал в интервью порталу Boxingtalk.

"Я чемпион WBC в полулегком весе c шестью защитами титула. У меня осталось не так уж много времени для достижения 130 фунтов. Я хотел бы перейти в легкий вес и подраться с Василием Ломаченко", - сказал Мигель.

Он уверен, что бой получился бы потрясающим.

Последний бой Ломаченко состоялся в августе прошлого года, когда украинец по очкам победил Люка Кэмпбелла.

В следующем поединке он сразится с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона. Встреча должна была состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на октябрь.

Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.

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