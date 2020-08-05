Суперник Ломаченка хоче відмовитися від об'єднавчого бою

Фото: Лопес та Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Лопеса не влаштовує запропонований гонорар

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса може відмовитися від бою проти володаря титулів WBC, WBA, WBO Василя Ломаченка через невдоволення гонораром. Поєдинок за титул абсолютного чемпіона на межі зриву.

Про це заявив менеджер американця Девід Макуотер, передає його слова ESPN.

Як повідомлялося раніше, американця не влаштував запропонований йому гонорар у розмірі 1,2 млн доларів.

"Всі намагаються робити правильні речі, але здається, що не всім запропонували достатньо грошей. Ми були готові погодитися на попередньо обумовлене зниження гонорару, але в результаті зменшення виявилося занадто різким", - сказав Макуотер.

З його слів, Лопес, швидше за все, проведе інший бій в легкій вазі, а потім він і його команда переглянуть пропозицію від Ломаченка.

Зі свого боку голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що не має наміру проводити збитковий бій лише через завищені вимоги Лопеса.

"Ми пояснили команді Лопеса, що у нас не буде виторгу від продажу квитків і платних трансляцій. Тобто ми хочемо заплатити їм великий гонорар, але, знову ж таки, я не збираюся втрачати мільйони доларів на івент через те, що Лопес оцінює себе дорожче", - розповів промоутер Ломаченка.

Як стверджує Арум, якщо з 23-річним боксером не вдасться домовитися, то його підопічному теж будуть шукати іншого суперника.

Нагадаємо, на бій з Ломаченком з'явився ще один претендент.