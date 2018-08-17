Сооружения метро предлагают оборудовать датчиками чрезвычайных ситуаций

Установка таких датчиков в метро повысит безопасность пассажиров в случае пожара

В Украине сооружения метро предлагают оборудовать автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Минрегиона.

Как отмечается, соответствующие датчики позволяют оперативно выявлять поломки и предотвращать возможные аварии. Датчики установки будут выявлять возможные угрозы и обрабатывать информацию о текущем состоянии зданий и сооружений.

"Сегодня они используются на многих стратегических объектах, предприятиях, в местах большого скопления людей. Мы предлагаем ввести обязательное проектирования таких систем в метрополитенах, чтобы повысить безопасность пассажиров, которые пользуются метро ", - говорится в сообщении.

Также установка таких устройств в метро значительно повысит безопасность пассажиров в случае пожара, замыкания, затопления или оползней.

Отметим, соответствующие изменения предусмотрены новым строительным нормам, которые начнут действовать с сентября.

Напомним, в январе-июне 2018 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обслужил 185,9 млн пассажиров без учета льготных категорий. Суммарный доход от перевозки пассажиров (без учета компенсации за проезд льготников) за первое полугодие составил 861,8 млн гривен.